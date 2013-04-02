Мастер класс: шьём тильду "Little Princess Angel"

ferandi Дата: Вторник, 02.04.2013, 21:12 | Сообщение # 1 Фея Группа: Проверенные Сообщений: 139 Статус: Offline

Это мой первый мастер класс, прошу не судить уж слишком строго, к тому же мне всего 13 лет

И так начнём! Будем шить Little Princess Angel, они немного, ну совсем чуть-чуть Новогодние...

Для работы нам понадобятся:

1. Ткань для рук, тела

2. Ткань для ног

3. ткань для платья двух видов, если собираетесь шить двух ангелов

4. кружево или лента для отделки

5. пряжа для волос

6. проволока

7. клей( я не использовала тот что в наборе, взяла момент секунда)

8. палочки для набивки и для выворачивания.

9. короны для принцесс

10. нитки ножницы и т.д...

11. всё для макияжа.

Я шила по фирменному набору, вот он сам и его составляющие:









Инструкция в картинках





инструкция на английском





Выкройка(А3) и надпись, пропорционально выкройке





Начнём!!!

1. Тело и крылья.

Я крою так чтобы в ширину тянулось больше чем в длину)тогда получается соответственно выкройке.

Вырезаем детали и раскладываем на ткани, прострачиваем, я делаю строчкой длиной 1.6 и не забываем про дырочки для набивания.











вырезаем с припуском 3-4 мм ножницами зигзаг, если таких нет то в местах изгибов и поворотов делаем надрезы.





Выворачиваем все детали, с помощью трубочки и палочки для суши. Проглаживаем.





Крылья прострачиваем как на картинке, тогда при набивании получатся "пёрышки"





Набиваем все детали. Руки в конце набиваем слабее чтобы потом не торчали в разные стороны.





Зашиваем дырочку для набивки в крыльях потайным швом.







Пришиваем ноги:



затягиваем тело в середине, заворачивая края вовнутрь.





вставляем ноги и пришиваем потайным швом, получается довольно аккуратно)





Пришиваем руки.





Вот что получилось!(крылья не пришиты)





2. Платье

Выкраиваем две детали платья, следя за правильным расположением рисунка!!





(дальше буду показывать на другом ангеле потому что на том не сфотографировала остальное)



Вырезаем, подгибаем низ проглаживаем.





Пришиваем ленту к каждой половинке платья.





Прострачиваем платье, делаем надрезы в местах изгибов, выворачиваем, проглаживаем, одеваем на ангела.

Делаем сборку на шее, и рукавах.





3. Причёска.

Вставляем булавочки в голову вот таким образом:







Наматываем пряжу.



вот так





Пришиваем по пробору, и по бокам









Дальше делаем петельки.

Вставляем булавки, наматываем пряжу, я делаю где-то 5 оборотов, пришиваем только где верхняя игла.











Пришиваем крылья.





Делаем макияж. Я для этого использую контур акриловый для ткани, палочку для суши заточенную на конце, карандаш, ватную палочку.





Приклеиваем корону





Закрепляем проволоку.





Прикрепляем "ленточку" с надписью, в принципе в руки им можно дать любой текст, "с днём рождения" и тд, тогда они не будут новогодними)



Вторая принцесса делается точно так же!



Любуемся результатом!!!





Если возникнут какие-нибудь вопросы не стесняйтесь, задавайте, с радостью вам отвечу



Добавлено (02.04.2013, 21:12)

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Больше фото принцесс :D













Здравствуйте дорогие тильдоманки!!!Это мой первый мастер класс, прошу не судить уж слишком строго, к тому же мне всего 13 летИ так начнём! Будем шить Little Princess Angel, они немного, ну совсем чуть-чуть Новогодние...Для работы нам понадобятся:1. Ткань для рук, тела2. Ткань для ног3. ткань для платья двух видов, если собираетесь шить двух ангелов4. кружево или лента для отделки5. пряжа для волос6. проволока7. клей( я не использовала тот что в наборе, взяла момент секунда)8. палочки для набивки и для выворачивания.9. короны для принцесс10. нитки ножницы и т.д...11. всё для макияжа.Я шила по фирменному набору, вот он сам и его составляющие:Инструкция в картинкахинструкция на английскомВыкройка(А3) и надпись, пропорционально выкройкеНачнём!!!1. Тело и крылья.Я крою так чтобы в ширину тянулось больше чем в длину)тогда получается соответственно выкройке.Вырезаем детали и раскладываем на ткани, прострачиваем, я делаю строчкой длиной 1.6 и не забываем про дырочки для набивания.вырезаем с припуском 3-4 мм ножницами зигзаг, если таких нет то в местах изгибов и поворотов делаем надрезы.Выворачиваем все детали, с помощью трубочки и палочки для суши. Проглаживаем.Крылья прострачиваем как на картинке, тогда при набивании получатся "пёрышки"Набиваем все детали. Руки в конце набиваем слабее чтобы потом не торчали в разные стороны.Зашиваем дырочку для набивки в крыльях потайным швом.Пришиваем ноги:затягиваем тело в середине, заворачивая края вовнутрь.вставляем ноги и пришиваем потайным швом, получается довольно аккуратно)Пришиваем руки.Вот что получилось!(крылья не пришиты)2. ПлатьеВыкраиваем две детали платья, следя за правильным расположением рисунка!!(дальше буду показывать на другом ангеле потому что на том не сфотографировала остальное)Вырезаем, подгибаем низ проглаживаем.Пришиваем ленту к каждой половинке платья.Прострачиваем платье, делаем надрезы в местах изгибов, выворачиваем, проглаживаем, одеваем на ангела.Делаем сборку на шее, и рукавах.3. Причёска.Вставляем булавочки в голову вот таким образом:Наматываем пряжу.вот так Пришиваем по пробору, и по бокамДальше делаем петельки.Вставляем булавки, наматываем пряжу, я делаю где-то 5 оборотов, пришиваем только где верхняя игла.Пришиваем крылья.Делаем макияж. Я для этого использую контур акриловый для ткани, палочку для суши заточенную на конце, карандаш, ватную палочку.Приклеиваем коронуЗакрепляем проволоку.Прикрепляем "ленточку" с надписью, в принципе в руки им можно дать любой текст, "с днём рождения" и тд, тогда они не будут новогодними)Вторая принцесса делается точно так же!Любуемся результатом!!!Если возникнут какие-нибудь вопросы не стесняйтесь, задавайте, с радостью вам отвечу(02.04.2013, 21:12)---------------------------------------------Больше фото принцесс:D

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Сообщение отредактировал ferandi - Воскресенье, 28.04.2013, 21:11